Svolta sulla morte di Melissa Echevarria: si indaga per omicidio

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A Messina il ritrovamento del corpo della 40enne argentina Melissa Echevarria, avvenuto il 14 agosto in un cortile di via La Farina, si trasforma in un caso di omicidio. L’autopsia iniziale non aveva evidenziato segni di morte violenta, ma dalle successive indagini della Squadra mobile è emersa l’ipotesi che la donna sia stata strangolata. Un 44enne tunisino, detenuto per un’altra vicenda e indicato come l’ultima persona ad averla vista viva, avrebbe confessato agli investigatori di averla uccisa, probabilmente dopo una lite. La Procura dovrà stabilire se si tratti di omicidio volontario o preterintenzionale. Per ulteriori accertamenti potrebbe essere necessaria l’estumulazione della salma, sepolta a Lipari.