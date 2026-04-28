Dal 9 maggio cambia il sistema autobotti nell’Agrigentino

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Dal 9 maggio, cambia il sistema di approvvigionamento idrico tramite autobotte nella provincia di Agrigento. Aica, cessato lo stato di emergenza idrica, implementa una nuova procedura per rendere il servizio più trasparente e controllato. Le richieste di fornitura dovranno essere effettuate esclusivamente tramite piattaforma web o linea telefonica dedicata, dove gli utenti dovranno indicare i i dati contrattuali e potranno monitorare lo stato delle segnalazioni. Non sarà più possibile effettuare pagamenti diretti ai trasportatori. Ogni costo sarà inserito in bolletta, aumentando la tracciabilità e la sicurezza del servizio. Solo gli operatori autorizzati e inseriti in un elenco ufficiale Aica potranno eseguire gli interventi. Per le utenze servite da acquedotto, il trasporto sarà a carico di Aica, con l’utente che pagherà solo per l’acqua. Le utenze non servite dalla rete ma con contratto attivo dovranno invece coprire sia il costo dell’acqua che del trasporto. Il sistema prevede anche un monitoraggio costante della qualità dell’acqua e dell’efficienza degli interventi.