Approvata la costituzione del Consiglio delle Autonomie locali

Condividi

Visualizzazioni 100

La Giunta regionale siciliana ha approvato il disegno di legge per la costituzione del Consiglio delle Autonomie locali (Cal), un nuovo strumento di raccordo tra la Regione e gli Enti locali, che include Comuni e Province. L’obiettivo è promuovere una gestione amministrativa più efficace, colmando il divario normativo che separa la Sicilia dal resto d’Italia. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza di tale strumento, che si inserisce nel rispetto del principio di sussidiarietà e rappresenta una forma stabile di collaborazione con gli Enti locali. Il Cal sarà composto da 30 membri, tra cui i sindaci dei capoluoghi di provincia, i presidenti delle Province e rappresentanti di Comuni montani e delle isole minori. Anci Sicilia, l’Associazione dei Comuni, ha sollecitato l’Assemblea Regionale ad accelerare l’approvazione del disegno di legge per colmare la lacuna nell’ordinamento regionale e favorire un maggiore coinvolgimento delle Autonomie locali nella definizione delle politiche pubbliche.