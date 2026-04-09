Soldi dissequestrati al manager sanitario Iacolino: il Riesame accoglie la versione della difesa

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Il Tribunale del Riesame ha disposto la restituzione dei circa 90 mila euro sequestrati nei mesi scorsi nell’abitazione di Salvatore Iacolino, dirigente del settore sanitario finito sotto inchiesta per presunti legami con un sistema corruttivo.

Iacolino è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione, nell’ambito di un’indagine che ipotizza un giro di tangenti e che coinvolgerebbe anche ambienti della pubblica amministrazione e figure della criminalità organizzata, tra cui il boss di Favara Carmelo Vetro.

Secondo quanto stabilito dai giudici, però, non ci sarebbero al momento elementi sufficienti per collegare direttamente il denaro sequestrato ad attività illecite. Determinanti le argomentazioni presentate dalla difesa, che ha ricostruito la provenienza delle somme.

Una parte del denaro, infatti, deriverebbe da prelievi effettuati negli anni in cui Iacolino ricopriva il ruolo di eurodeputato di Forza Italia. La restante quota, invece, sarebbe riconducibile a un regalo destinato alla figlia in occasione del matrimonio celebrato nel 2021, somma che era stata custodita nell’abitazione familiare.

La decisione del Riesame non incide sul procedimento penale, che resta aperto. Il dissequestro rappresenta tuttavia un passaggio significativo, poiché esclude, allo stato attuale, un nesso diretto tra il denaro e le ipotesi di reato contestate dagli inquirenti.