Comune Agrigento, Roberta Zicari su approvazione Rottamazione

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Il consigliere comunale dell’Udc di Agrigento, Roberta Zicari, interviene a seguito dell’approvazione in Consiglio comunale della Rottamazione Quinquies. E afferma: “Grazie alla presenza di tutti in Aula: dai Consiglieri, al Sindaco, all’Assessore, ai Revisori dei Conti, all’ Ufficio di Presidenza, il dirigente del servizio, dottor Mantione, ha compreso l’importanza del provvedimento, e redatto la relazione in tempi record, durante la seduta. Abbiamo fatto le ore piccole ma dovevamo portare a casa il risultato. Dalla data di pubblicazione della delibera ci saranno 60 giorni per i contribuenti per poter aderire e pagare senza interessi e sanzioni gli avvisi che fanno riferimento al periodo di imposta dal 2018 al 2023, anche se in fase di contenzioso.

Restano escluse le cartelle affidate all’Ader (per norma nazionale, salvo nuovi aggiornamenti ed interpretazione da parte del Governo, che saremo pronti a recepire velocemente, ad oggi restano escluse). Il saldo andrà effettuato in unica rata o versando il 10% dell’ importo subito e poi fino a 18 rate da almeno 100 euro. Sono soddisfatta di questo risultato condiviso da tutti, chiudiamo in bellezza questa esperienza amministrativa sperando che non sia l’ultimo atto ma il primo di un nuovo corso di collaborazione e sinergia nell’interesse esclusivo della città”.