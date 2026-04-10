Tragico incidente sulla Statale 113 ad Acquedolci: due morti e una giovane in gravi condizioni

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Drammatico incidente stradale nella serata di ieri lungo la Strada Statale 113, nel territorio di Acquedolci, in direzione Palermo. Nel violento scontro tra due veicoli hanno perso la vita due uomini originari di Caronia: Domenico Gerbino e il suocero Antonio Criscì.

L’impatto, particolarmente violento, ha causato il ribaltamento di una delle auto coinvolte. Una delle vittime è stata scaraventata fuori dall’abitacolo, mentre l’altra è rimasta intrappolata tra le lamiere del mezzo. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per recuperare i corpi.

A bordo della stessa vettura viaggiava anche Vera Criscì, figlia e compagna delle vittime, che è riuscita a mettersi in salvo autonomamente, pur riportando gravi traumi. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Un’altra persona è rimasta ferita nello scontro. La circolazione lungo il tratto interessato è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.