Schifani: “Vado avanti, non tradisco la fiducia dei siciliani”

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Il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenendo all’EtnaForum a Ragalna, ha rilanciato la propria ricandidatura alle elezioni Regionali del ’27. E tra l’altro ha affermato: “Abbiamo innestato una marcia che vede grandi cambiamenti: i termovalorizzatori, l’apertura delle Terme, il polo pediatrico, l’ospedale di Siracusa. Abbiamo tanta carne in cantiere che dà il segno di una svolta anche nel modo di operare e di fare politica. Tante difficoltà ma ci mettiamo attorno a un tavolo e cerchiamo di superarle per come finora abbiamo fatto anche risolvendo certe tensioni, certi nervosismi e amarezze. Il mio motto da una vita è vai avanti anche quando pensi che sia inutile. Non voglio tradire la fiducia dei siciliani e principalmente la fiducia di chi ha voluto che io seguissi e mi occupassi della Sicilia”.