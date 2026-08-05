Porto Empedocle, sanzionato parcheggiatore abusivo

A Porto Empedocle i Carabinieri hanno colto un parcheggiatore abusivo a lavoro a Lido Azzurro, intento a chiedere con insistenza denaro agli automobilisti. Lui, 40enne, già redarguito in precedenza dalle forze dell’ordine, ha subito una sanzione amministrativa di 1.547 euro per l’esercizio non autorizzato dell’attività. E gli sono stati sequestrati 110 euro, presunto provento illecito.
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