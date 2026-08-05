Morto motociclista in coma dopo un incidente

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E’ morto Pietro Spada, 40 anni, di Valderice, gravemente ferito nello schianto in scooter avvenuto il 29 luglio a Trapani, all’incrocio tra corso Piersanti Mattarella e via Manzoni. Il motociclista è stato ricoverato in coma all’ospedale Sant’Antonio Abate a seguito di un grave trauma alle vertebre cervicali. In un primo momento si è ipotizzato un malore alla guida, ma gli accertamenti successivi hanno ricondotto l’accaduto a un incidente stradale. I soccorritori del 118 sono riusciti a rianimarlo sul posto prima del trasferimento in ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.