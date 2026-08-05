Agrigento, rubata cassaforte con gioielli per 30 mila euro in via Empedocle

Ad Agrigento ignoti ladri hanno visitato un’abitazione in via Empedocle. Hanno forzato la porta d’ingresso, e hanno rubato una cassaforte contenente monili in oro per un valore stimato di circa 30 mila euro. Indagini in corso ad opera dei Carabinieri. La stessa via Empedocle è stata recentemente teatro di un altro colpo dello stesso genere.
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