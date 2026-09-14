Morte Petitto a Canicattì: gli esiti dell’autopsia

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Nessun trauma, traccia di violenza o patologia apparente sono emersi dall’autopsia sul corpo di Damiano Petitto, il 43enne di Canicattì rinvenuto morto il 30 agosto scorso in contrada Pidocchio, a circa un chilometro dalla sua automobile e senza scarpe. L’esame, eseguito dal medico legale Alberto Alongi su incarico del pubblico ministero Gaspare Bentivegna, non ha reso la causa del decesso. Sono attesi gli esiti degli esami tossicologici e degli accertamenti sul sangue. La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta. Al momento non vi sono indagati.