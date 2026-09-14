Esce di strada con la moto: muore a 50 anni, lascia il marito e due figli

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Tragedia sulla strada provinciale 34, nel territorio compreso tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo. A perdere la vita è stata Nadia Di Matteo, 50 anni, rimasta vittima di un incidente mentre era alla guida della propria motocicletta.

Per cause ancora da accertare, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata. L’impatto non le ha lasciato scampo.

L’incidente si è verificato lungo l’arteria che collega Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato con la statale 624 Palermo-Sciacca. Nella zona, inoltre, diversi percorsi alternativi risultavano temporaneamente difficili da utilizzare per lo svolgimento di una gara automobilistica nel vicino territorio di Altofonte.