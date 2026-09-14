Incidente stradale, morto un ventiduenne

A Caltagirone, in via Croce del Vicario, un incidente stradale ha provocato la morte di Lorenzo Manuello, 22 anni. Per cause da accertare, lui, alla guida di un’automobile Mercedes, si è ribaltato contro un muro costeggiante la carreggiata. L’impatto è stato fatale e irrimediabile. Inutile è stato l’intervento tempestivo dei sanitari del 118. Sul posto hanno lavorato Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri, impegnati nei rilievi investigativi.
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