Morte Angelo Onorato: nuova istanza di archiviazione

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La Procura di Palermo ha avanzato nuovamente istanza di archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Angelo Onorato, ritenendo che l’architetto e imprenditore si sia suicidato e che non vi siano elementi sufficienti per sostenere l’ipotesi dell’omicidio. La nuova richiesta segue il supplemento di indagini disposto dal giudice per le indagini preliminari, Giuseppa Zampino, che aveva accolto l’opposizione della moglie Francesca Donato, della madre, della sorella e del fratello di Onorato. Il cadavere dell’imprenditore fu trovato il 25 maggio 2024 nella sua automobile, con una fascetta stretta al collo. Gli accertamenti hanno riguardato il Dna sui reperti, la fascetta e l’audizione di diverse persone. L’avvocato Vincenzo Lo Re, che assiste la famiglia, attende di conoscere le nuove motivazioni della Procura.