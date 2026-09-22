Morto il 17enne caduto da cavallo

Condividi

Visualizzazioni 253

E’ morto Ismaele, il 17enne caduto da cavallo alcuni giorni addietro a Camporeale. E’ stato soccorso dal 118 e trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Civico di Palermo, dove è stato ricoverato in condizioni gravissime a causa dei traumi subiti alla testa e al torace, con prognosi riservata. Nonostante i tentativi dei medici di stabilizzarlo, il quadro clinico è rapidamente peggiorato fino al decesso. Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso gli accertamenti dei Carabinieri.