Ore di paura a Sciacca, anziana scomparsa ritrovata viva nelle campagne di contrada Bellante

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Si sono concluse con un lieto fine le ricerche di Concetta Truglio, l’80enne di Sciacca scomparsa nella mattinata di oggi dalla sua abitazione di contrada Bellante, nella zona vicina al viadotto Cansalamone.

La donna è stata ritrovata viva dopo una lunga giornata di ricerche che ha visto impegnati carabinieri, forze dell’ordine, volontari della Protezione civile STT e i Vigili del fuoco in congedo di Sciacca e Caltabellotta. Fondamentale il lavoro delle squadre che hanno perlustrato senza sosta le campagne e le aree rurali circostanti.

L’anziana è stata individuata intorno alle 19 in una zona distante circa 150 metri dalla propria abitazione. Era riversa a terra, molto affaticata e priva di energie dopo aver trascorso diverse ore all’aperto. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso l’orientamento tentando di ritrovare la strada di casa.

Nonostante lo stato di forte stanchezza, la donna avrebbe rassicurato i soccorritori sulle proprie condizioni. Successivamente è stata affidata al personale sanitario per ulteriori controlli medici.

L’allarme era scattato nelle prime ore della giornata quando i familiari, non vedendola rientrare, avevano denunciato la scomparsa. Negli ultimi tempi l’80enne, a causa di alcuni problemi di salute, usciva raramente da sola, elemento che aveva aumentato la preoccupazione.

Le ricerche si sono concentrate soprattutto nelle aree attorno a contrada Bellante, nelle località Foggia e Carbone e nei pressi del viadotto Cansalamone. A trovare l’anziana sono stati i volontari dei Vigili del fuoco in congedo di Sciacca, coordinati dal presidente Pino Caruso.