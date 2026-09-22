Schifani rilancia se stesso e Lagalla

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Renato Schifani conferma la propria ricandidatura alla presidenza della Regione nel 2027 e rilancia Lagalla come candidato sindaco di Palermo.

Renato Schifani conferma la propria ricandidatura alla presidenza della Regione Siciliana nel 2027 e rilancia Roberto Lagalla come candidato da riconfermare a sindaco di Palermo. Il governatore ha ribadito la volontà di proseguire il percorso avviato dopo la richiesta a candidarsi ricevuta nel 2022 da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Totò Cuffaro e Raffaele Lombardo.

Schifani ha ricordato che praticamente tutta la coalizione si è già pronunciata a favore dello Schifani bis, indicando nella continuità dell’azione amministrativa la ragione della ricandidatura. Pur precisando che manca ancora un anno alle elezioni, ritiene scontato il proprio impegno per un secondo mandato, per proseguire il lavoro nell’interesse dei siciliani. Sul fronte delle Amministrative di Palermo, Schifani ha espresso invece un sostegno netto a Roberto Lagalla, affermando che il sindaco ha lavorato bene e merita la riconferma. Le dichiarazioni del presidente della Regione riportano quindi al centro della scena politica regionale le due sfide elettorali del 2027: da una parte la corsa di Schifani per un nuovo mandato a Palazzo d’Orleans, dall’altra la possibile conferma di Lagalla a Palazzo delle Aquile. Schifani ha inoltre ritenuto opportuno sottolineare i risultati del governo regionale sui giovani, citando il rientro di quasi 12 mila under 40 dall’estero tra il 2021 e il 2025, e il calo degli espatri del 14%.

Si tratta di statistiche che, a livello nazionale, pongono la Sicilia dietro soltanto alla Lombardia per numero assoluto di ritorni. Il presidente ha precisato che la campagna elettorale non è ancora iniziata e che l’esecutivo resta concentrato sui problemi della Sicilia. La doppia indicazione del presidente apre così una fase di confronto nel centrodestra in vista delle prossime elezioni.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)