Marianna Bello, trovata la sua giacca Adidas

Condividi

Visualizzazioni 354

I Vigili del Fuoco continuano a svuotare vasche e piscinette nell’attesa di trovare, se non il corpo di Marianna Bello, la sfortunata donna scomparsa 5 giorni addietro dopo una tempesta di pioggia, almeno qualche indizio che possa ricondurre al suo ritrovamento.

E poco fa i Vigili del Fuoco nei pressi del depuratore, in un canalone adiacente è stata trovata la giacca che Marianna indossava al momento della sua sparizione. Una giacca nera, di marca Adidas, che i familiari hanno riconosciuto immediatamente.

Dunque un altro tassello si aggiunge ad una ricerca che di giorno in giorno diventa sempre più snervante così come scema anche la non facile possibilità di trovarla ancora in vita.

Le ricerche, intanto, continuano.



