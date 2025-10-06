Uomo morto a Porto Empedocle, disposta l’autopsia

Condividi

Visualizzazioni 95

La Procura di Agrigento ha disposto l’autopsia su Alfonso Spalma, 40 anni, cameriere di Porto Empedocle, rinvenuto morto sotto un furgone in contrada Inficherna, nel quartiere Le Cannelle. La strada, isolata, è stata posta sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Non sono state riscontrate tracce di colluttazione, di violenza né di ferite d’arma da fuoco. Ecco perché si procederà all’esame autoptico alla ricerca della causa della morte.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)