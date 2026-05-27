Licata, precipita dal balcone mentre pulisce casa: ferita una donna di 59 anni

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Paura a Licata per un incidente domestico avvenuto nel quartiere Oltreponte, dove una donna di 59 anni è caduta dal balcone della propria abitazione mentre era impegnata nelle pulizie.

La donna sarebbe precipitata dal primo piano dell’edificio per cause ancora accidentali. Alcuni residenti della zona, accortisi immediatamente dell’accaduto, hanno lanciato l’allarme contattando il 118.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario che, dopo le prime cure, ha trasferito la ferita al pronto soccorso dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso per tutti gli accertamenti necessari.

I medici hanno riscontrato diversi traumi, ferite lacero-contuse e una possibile frattura agli arti inferiori. Nonostante le lesioni riportate, la 59enne non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio riaccende l’attenzione sugli incidenti domestici, spesso causati da banali attività quotidiane che possono trasformarsi in situazioni molto pericolose.