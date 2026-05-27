Incendio in contrada Mosella: centinaia di pneumatici in fiamme – video

Condividi

Visualizzazioni 86

Ad Agrigento, nella zona rurale di contrada Mosella, un vasto incendio ha distrutto centinaia di pneumatici accatastati in un’area adibita a deposito abusivo. Le fiamme, divampate hanno generato una densa nube nera visibile a chilometri di distanza, provocando allarme tra i residenti dei comuni limitrofi.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento, che stanno lavorando da ore per circoscrivere il rogo e impedire che si propagasse ai terreni agricoli circostanti. Le operazioni di spegnimento sono state complicate dall’elevata quantità di materiale gommoso, che brucia a temperature molto alte e produce fumi tossici.

Non si registrano feriti, ma gli inquirenti della Procura locale hanno aperto un fascicolo per ipotesi di incendio doloso e smaltimento illecito di rifiuti. La zona di contrada Mosella è già nota per precedenti episodi di abbandono di materiali ingombranti e copertoni usati, spesso legati al fenomeno delle ecomafie.