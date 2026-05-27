Operaio muore durante lo scarico di pannelli fotovoltaici nel Siracusano

Tragedia sul lavoro nel Siracusano, dove un operaio di 35 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente mentre svolgeva attività di scarico materiale in un cantiere.
La vittima, un lavoratore di origine ucraina impiegato presso un’azienda specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici, si trovava in contrada Gravilla, nel territorio di Francofonte, quando si è verificato l’incidente.
Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’uomo stava movimentando alcuni materiali da un camion utilizzando un muletto. Per motivi ancora in fase di accertamento, sarebbe stato travolto da un pallet contenente pannelli fotovoltaici, riportando ferite gravissime.
Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, che hanno trasportato il lavoratore all’ospedale di Lentini. Nonostante i tentativi dei medici, il 35enne è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle lesioni riportate.
Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, sotto il coordinamento della procura di Siracusa, che dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.