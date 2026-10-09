La Regione aumenta da 2.917 a 3.641 i posti da coprire entro il 2028

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La Regione Siciliana aumenta da 2.917 a 3.641 i posti da coprire entro il 2028, con 724 assunzioni aggiuntive. La giunta ha approvato il piano proposto dal presidente Renato Schifani, adesso atteso al vaglio della Corte dei conti. La modifica dell’accordo con il ministero dell’Economia consente di destinare alle assunzioni il 125% dei risparmi sulle cessazioni, contro il precedente 100%. Sono previsti 673 posti non-dirigenziali e 51 dirigenziali, subordinati alla riforma all’esame dell’Assemblea Regionale. Si inizierà dalle graduatorie dei concorsi del 2025, affiancando nuove selezioni e progressioni interne. Nel 2026 è previsto un concorso per 229 dirigenti a tempo indeterminato. Il Corpo forestale sarà rafforzato con 242 assunzioni esterne entro il 2028 e 80 avanzamenti per sovrintendenti.