Allerta meteo arancione ad Agrigento, domani scuole chiuse: l’annuncio del sindaco Sodano

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Scuole chiuse domani, sabato 10 ottobre, ad Agrigento. A comunicarlo è stato il sindaco Michele Sodano attraverso un video pubblicato sui propri profili social, in seguito all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale.

«Domani scuole chiuse ad Agrigento», ha annunciato il primo cittadino, spiegando di aver ritenuto opportuno adottare la misura precauzionale anche alla luce di quanto accaduto a Marsala, dove il maltempo ha provocato gravi danni.

L’allerta arancione riguarda gran parte della Sicilia e segnala il rischio di forti precipitazioni, temporali e criticità di natura idrogeologica e idraulica. La decisione mira a tutelare la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico, limitando gli spostamenti durante le ore di maggiore rischio.

Si raccomanda alla cittadinanza di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di prestare particolare attenzione nelle aree esposte ad allagamenti e fenomeni temporaleschi intensi.