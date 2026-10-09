Agrigento, Vullo: “Si rilancino i progetti di riqualificazione Monserrato e Villaseta”

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Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Agrigento, Marco Vullo, sollecita l’amministrazione ad accelerare le procedure per utilizzare i 6,29 milioni di euro destinati alla riqualificazione di Monserrato e Villaseta. I fondi, previsti per completare le opere di urbanizzazione, sono rimasti bloccati dopo la risoluzione dei contratti d’appalto. Nel gennaio scorso la Regione ha annullato il precedente provvedimento di revoca, rendendo nuovamente disponibili le somme, vincolate agli interventi. Vullo chiede una ricognizione delle opere, la verifica dei progetti e l’aggiornamento dei quadri economici. L’obiettivo è superare una vicenda ventennale ed evitare che ritardi amministrativi mettano a rischio le risorse. “Servono atti, progettazione, tempi certi e cantieri”, afferma Vullo, chiedendo al Comune risposte rapide sullo stato della procedura.