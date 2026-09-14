Agrigento, “suo figlio è stato arrestato”: truffata un’anziana

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Una pensionata di 86 anni è stata raggirata ad Agrigento con la consueta tecnica del falso carabiniere e del sedicente avvocato, consegnando loro denaro e gioielli con la convinzione di dover liberare il figlio arrestato. La truffa è avvenuta nella zona Esseneto. Al telefono, un uomo, che si è presentato come maresciallo, le ha comunicato falsamente che il figlio era stato arrestato e che serviva pagare una cauzione immediata. Poco dopo, un complice ha raggiunto l’abitazione e, presentandosi come avvocato, ha ottenuto da lei una collana, un anello d’oro e circa 400 euro. Poi lei ha scoperto troppo tardi la truffa. Indaga la Polizia.