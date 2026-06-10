EgoGreen celebra la promozione della Limpiados Volley: un successo che premia passione e determinazione

Condividi

Visualizzazioni 80

La stagione sportiva della ASD Limpiados Volley si conclude con un risultato di grande prestigio: la conquista della promozione in Serie D. Un traguardo importante, raggiunto grazie all’impegno costante delle atlete, alla professionalità dello staff tecnico e alla dedizione della società sportiva.

EgoGreen desidera congratularsi con tutta la famiglia Limpiados Volley per questo straordinario successo, frutto di mesi di lavoro, sacrifici e spirito di squadra. Un percorso che ha saputo valorizzare talento, determinazione e capacità di crescita, portando la squadra a raggiungere un obiettivo meritato e significativo.

Essere al fianco di realtà sportive che rappresentano il territorio con entusiasmo e serietà è motivo di orgoglio per EgoGreen. Lo sport, infatti, è un importante veicolo di valori positivi, capace di promuovere inclusione, collaborazione e sviluppo personale, principi che l’azienda condivide e sostiene quotidianamente.

La promozione in Serie D rappresenta non solo il coronamento di una stagione ricca di soddisfazioni, ma anche l’inizio di una nuova sfida che la Limpiados Volley affronterà con la stessa passione e determinazione che l’hanno contraddistinta fino ad oggi.

A tutte le atlete, ai tecnici, alla dirigenza e ai sostenitori della squadra va il più sincero applauso per il risultato ottenuto.

EgoGreen continuerà a sostenere chi, attraverso l’impegno e la perseveranza, trasforma gli obiettivi in risultati concreti e contribuisce alla crescita del territorio.