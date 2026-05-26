Ecco una prima stima dei consiglieri eletti e i seggi spettanti ai partiti

Area Sodano — 5 seggi
Contro Corrente – La Vardera — 3 seggi
Giovanni Crosta — 524 preferenze
Elvira Mangione — 489
Maria Miccichè — 477
Partito Democratico – Agrigento in Movimento — 2 seggi
Giampiero Carta — 435
Sandro Fanara — 430
Area Alonge / centrodestra — 15 seggi
Fratelli d’Italia — 5 seggi
Gerlando Piparo — 885
Pasquale Spataro — 805
Costantino Ciulla — 785
Simone Gramaglia — 767
Laura Vento — 482
Forza Italia — 4 seggi
Giovanni Civiltà — 844
Davide Cacciatore — 626
Cristian Licata — 580
Geraldo Alongi — 451
Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia — 3 seggi
Marco Vullo — 823
Angelo Vaccarello — 652
Ilaria Maria Settembrino — 617
Forza Azzurri — 2 seggi
Marcello Fattori — 655
William Giuseppe Maria Giacalone — 280
Area Gentile — 4 seggi
DC – Democrazia Cristiana — 2 seggi
Giuseppe Salvatore Nocera — 526
Fabio Catania — 332
Lega – Agrigento — 2 seggi
Alessia Cantone — 478
Valentina Cirino — 327