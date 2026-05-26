Comunali Agrigento, niente vittoria al primo turno: i dati scuotono i partiti e rilanciano il ballottaggio. Gerlando Piparo “re di Girgenti”

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Ad Agrigento lo spoglio delle elezioni amministrative continua a far discutere. I numeri diffusi dal Comune, specificati come ancora provvisori e soggetti a possibili variazioni, hanno già acceso il confronto politico tra coalizioni e candidati in vista del secondo turno previsto a giugno.

Per diverse ore si era ipotizzata una chiusura immediata della sfida elettorale, ma alla fine nessun candidato è riuscito a superare la soglia necessaria per evitare il ballottaggio. Intanto, nelle sedi dei partiti, è già partita l’analisi dettagliata delle preferenze e dei flussi di voto.

Sul fronte delle liste, Fratelli d’Italia risulta la forza politica più votata con 4.879 preferenze. Alle sue spalle Forza Italia con 4.096 voti e l’Mpa con 3.716. A sorprendere è soprattutto il risultato ottenuto da Controcorrente, che con circa 3.300 preferenze si piazza davanti ad altre formazioni considerate più strutturate.

Più indietro si collocano Forza Azzurri con 2.409 voti, il Partito Democratico con 2.391, la Dc con 2.318 e la Lega, che riesce ad entrare in Consiglio superando di misura la soglia del 5% grazie a 1.813 preferenze.

Non raggiungono invece il quorum necessario Udc, Casa Riformista-Italia Viva, Agrigento Amore Mio, Liberiamo Agrigento, Gentile Sindaco e Noi Moderati-Sud chiama Nord, che raccoglie appena 159 voti.

Per quanto riguarda le preferenze individuali, il candidato più votato è stato Gerlando Piparo di Fratelli d’Italia con 885 consensi personali. Dietro di lui Giovanni Civiltà con 844 voti, Marco Vullo con 823 e Pasquale Spataro con 805.

Uno dei dati che sta facendo maggiormente discutere riguarda la differenza tra voti di lista e voti ai candidati sindaco. Dino Alonge ha infatti ottenuto un numero di preferenze personali molto più alto rispetto ai voti raccolti dalle liste che lo sostenevano: 11.596 contro 6.392. Situazione diversa per Sodano, sostenuto da una coalizione che ha totalizzato 16.490 voti, mentre lui si è fermato a 10.308 preferenze dirette.

Anche Luigi Gentile registra uno scarto tra il consenso personale e quello delle liste collegate: 4.182 voti al candidato sindaco contro i 4.497 ottenuti complessivamente dalle sue liste.

Nelle prossime ore sarà ufficializzata anche la composizione del nuovo Consiglio comunale, che resterà invariata indipendentemente dall’esito del ballottaggio. Nel frattempo, però, la sfida politica si sposta già sulle strategie e sugli accordi in vista del secondo turno.