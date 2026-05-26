Agrigento, il nuovo Consiglio comunale prende forma: centrodestra avanti con 15 seggi

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Ad Agrigento il nuovo Consiglio comunale è ormai praticamente definito. Restano soltanto gli ultimi dettagli da chiarire, legati all’assegnazione del seggio destinato al candidato sindaco sconfitto al ballottaggio. Secondo le proiezioni attuali, a lasciare il posto potrebbe essere il secondo eletto della Lega, con il seggio conteso tra Dino Alonge e Michele Sodano.

La coalizione di centrodestra vicina ad Alonge si conferma la più forte all’interno dell’aula consiliare, conquistando complessivamente 15 seggi. A trainare la maggioranza è Fratelli d’Italia, che porta in Consiglio cinque rappresentanti. Il più votato è Gerlando Piparo con 885 preferenze, seguito da Pasquale Spataro, Costantino Ciulla, Simone Gramaglia e Laura Vento.

Buon risultato anche per Forza Italia, che ottiene quattro seggi grazie all’elezione di Giovanni Civiltà, Davide Cacciatore, Cristian Licata e Geraldo Alongi. Quattro posti in aula anche per Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia, con Marco Vullo, Angelo Vaccarello, Ilaria Settembrino e Nino Amato. Completano la maggioranza i due consiglieri eletti nella lista Forza Azzurri: Marcello Fattori e William Giuseppe Maria Giacalone.

Cinque invece i seggi conquistati dall’area politica che fa riferimento a Michele Sodano. Tre arrivano dalla lista Contro Corrente – La Vardera, che elegge Giovanni Crosta, forte di 524 voti, insieme a Elvira Mangione e Maria Miccichè. Gli altri due posti spettano al Partito Democratico – Agrigento in Movimento con Giampiero Carta e Sandro Fanara.

L’area legata a Gentile ottiene complessivamente quattro seggi. Due vanno alla Democrazia Cristiana, rappresentata da Giuseppe Salvatore Nocera e Fabio Catania, mentre la Lega porta in aula Alessia Cantone e Valentina Cirino. Proprio quest’ultima, però, potrebbe perdere il posto nel caso in cui il seggio venga attribuito al candidato sindaco sconfitto al secondo turno.