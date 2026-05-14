Duplice femminicidio di Naro, confermato l’ergastolo per Omar Nedelcov

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La Corte di assise di appello di Palermo ha confermato la condanna all’ergastolo, con tre anni di isolamento diurno, nei confronti di Omar Edgar Nedelcov, il ventottenne accusato del duplice femminicidio di Maria Rus e Delia Zerniscu, uccise nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2024 nel centro storico di Naro, nell’Agrigentino.

I giudici della seconda sezione hanno confermato anche il risarcimento di 100 mila euro in favore dei familiari delle vittime, costituiti parte civile nel processo.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini e già ricostruito in primo grado, il movente del delitto sarebbe legato al rifiuto di una delle due donne alle avances dell’imputato. Da quel momento si sarebbe scatenata una violenza brutale culminata nell’uccisione di entrambe le vittime.

Il corpo di Maria Rus venne trovato quasi completamente carbonizzato all’interno della sua abitazione in vicolo Avenia, mentre Delia Zerniscu fu rinvenuta senza vita nel suo appartamento di via Vinci, immersa in una pozza di sangue e con evidenti ferite da arma da taglio.

Le indagini si concentrarono fin da subito su Nedelcov. Determinanti, secondo gli inquirenti, le immagini delle telecamere di sorveglianza, una telefonata effettuata alle forze dell’ordine con il cellulare di una delle vittime, la testimonianza dell’amico che si trovava con lui poco prima dei fatti e gli accertamenti tecnici di natura biologica e dattiloscopica.

A rafforzare il quadro accusatorio anche il tentativo di costruire un falso alibi con l’aiuto dell’ex fidanzata e alcune dichiarazioni rese dall’imputato durante le indagini e il processo.

Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, i giudici avevano parlato di “inaudita violenza” e di “crudeltà”, sottolineando come l’imputato non si sia limitato ad uccidere le due donne ma si sia accanito sui loro corpi, arrivando anche a incendiarne uno.