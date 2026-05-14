L’Ars approva la norma Pd che blocca le assunzioni negli Enti regionali fino al 2027

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato a norma proposta dal Partito Democratico che sospende le assunzioni negli Enti della Regione fino alle prossime elezioni Regionali, previste nel 2027. La misura, spiegano i proponenti, punta a contenere la spesa pubblica e a garantire maggiore trasparenza nella gestione delle risorse umane negli Enti regionali. Il provvedimento ha sollevato reazioni contrastanti tra le forze politiche: il Partito Democratico ha sottolineato la necessità di evitare assunzioni “in corsa” che possano condizionare la prossima legislatura. Altri hanno espresso preoccupazione per possibili rallentamenti dei servizi e della funzionalità di alcuni enti. Dunque, con l’approvazione della norma, qualsiasi nuovo ingresso o assunzione negli Enti regionali sarà congelato fino al rinnovo dell’Assembla Regionale. Dal divieto sono state escluse solo le stabilizzazioni e le procedure di mobilità già avviate. E ovviamente sono escluse le assunzioni nella sanità e le convocazioni degli stagionali per il servizio forestale. Salve pure le assunzioni nei teatri ed enti lirici, per prassi flessibili e legate ad eventi.
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