Incidente stradale, scontro mortale tra moto e auto

Un uomo di 48 anni, Carlo Messina, è morto a Catania vittima di un incidente in viale Mario Rapisardi. E’ stato alla guida di una moto, una Yamaha 600, che, per cause da accertare con esattezza, si è scontrata con un’automobile, una Skoda. Inutile si è rivelato il tempestivo intervento del 118. I sanitari hanno tentato di rianimarlo invano. In ospedale, al “Garibaldi”, sono stati soccorsi il conducente dell’auto e una donna seduta come passeggera in sella alla moto di Messina. Sull’asfalto è stata rilevata una lunga frenata della moto, a testimonianza che l’uomo ha tentato di evitare l’impatto.