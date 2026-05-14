Gravissimo incidente nei pressi di Sciacca, perdono la vita due giovani a bordo di uno scooter

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Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi nella zona di Sciacca, dove uno scooter e un’automobile si sono scontrati violentemente per cause ancora in fase di accertamento. Il bilancio è drammatico: due giovani, una donna e un uomo, hanno perso la vita sul colpo. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, le vittime sarebbero due ragazzi originari del New Messico, probabilmente turisti presenti nella località per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

L’impatto è stato devastante. Dopo la collisione con lo scooter, l’automobile si sarebbe ribaltata finendo fuori controllo lungo la carreggiata. Per i due giovani a bordo del mezzo a due ruote non c’è stato nulla da fare: i soccorritori del 118, arrivati rapidamente sul luogo della tragedia, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

I giovani erano in Sicilia per visitarla per alcuni giorni e avevano preso in affitto lo scooter di grossa cilindrata a Palermo.

Scene drammatiche davanti agli occhi di residenti e passanti, molti dei quali hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato allo schianto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell’alta velocità o di una mancata precedenza.

La notizia è in continuo aggiornamento e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’identità delle vittime e sulle condizioni delle persone coinvolte nell’incidente.