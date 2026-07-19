Nuovo atto intimidatorio a Villaseta: bottiglia con benzina davanti a un cantiere

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Si torna a parlare di intimidazioni nella frazione di Villaseta, ad Agrigento, dove un nuovo episodio ha destato forte preoccupazione tra gli addetti ai lavori. Davanti all’ingresso di un cantiere di via Fosse Ardeatine è stata infatti trovata una bottiglia di plastica contenente benzina, un gesto che gli investigatori interpretano come un chiaro messaggio minaccioso.

A fare la scoperta è stato un dipendente dell’impresa incaricata degli interventi di pulizia straordinaria e di messa in sicurezza dell’area situata nelle vicinanze del centro commerciale. Accortosi della presenza del contenitore sospetto davanti al cancello d’accesso, l’operaio ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villaseta, che hanno eseguito i rilievi, sequestrato la bottiglia e avviato le indagini per identificare gli autori dell’intimidazione. Gli accertamenti, tuttavia, si scontrano con l’assenza di impianti di videosorveglianza nella zona, circostanza che rende più difficile ricostruire quanto accaduto.

L’episodio non rappresenta un caso isolato. Negli ultimi mesi, infatti, altri cantieri attivi nella stessa area sono stati bersaglio di analoghi atti intimidatori, alimentando un clima di forte preoccupazione tra imprese e lavoratori impegnati nella realizzazione di opere sul territorio.

Gli investigatori stanno verificando se il nuovo episodio possa essere collegato ai precedenti casi registrati a Villaseta e non escludono alcuna pista. L’obiettivo è individuare i responsabili e comprendere il movente di una serie di intimidazioni che continua a destare allarme nella comunità agrigentina.