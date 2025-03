Elezioni Provinciali: ad Agrigento centrodestra unito?

Condividi

Le elezioni del 27 aprile: la Provincia di Agrigento sarebbe la prima dove è emerso il candidato unico alla presidenza. I dettagli.

Il perché si susseguano i vertici del centrodestra nella prospettiva delle elezioni Provinciali del 27 aprile è presto spiegato: perché si lavora per mantenere unita la maggioranza scegliendo insieme i candidati unitari presidenti della Provincia, quando, invece, per i candidati consiglieri provinciali è stato già deciso che ciascun partito presenterà liste autonome. Il termine scade il 7 aprile. E il rischio, che si tenta di scongiurare, è che anche per i Presidenti si proceda separatamente. E, in attesa del prossimo confronto regionale martedì prossimo, la provincia di Agrigento appare come la prima dove sarebbe emerso il candidato presidente dell’intera coalizione, ovvero l’attuale sindaco di Bivona, Milko Cinà, riconfermato sindaco nel 2022 con una lista civica. Lui sarebbe gradito alle forze politiche a cui spetterebbe, secondo manuale “Cencelli”, la designazione del presidente, ovvero alla Lega, alla Democrazia Cristiana e a Noi Moderati.

La Lega ha diffuso una nota ufficiale in cui si legge: “La Lega auspica che il centrodestra, in provincia di Agrigento, trovi l’unità e confluisca su un unico candidato alle prossime elezioni in programma il 27 aprile. Abbiamo dimostrato, sia alle ultime Regionali che in molte elezioni Amministrative, che andando compatti riusciamo ad ottenere ottimi risultati. La Lega della provincia di Agrigento rimane disponibile a sedersi attorno ad un tavolo per trovare l’unità necessaria e giungere ad un nome che vada bene a tutta la coalizione. Ribadiamo di non avere alcuna pretesa e auspichiamo, quanto prima, un confronto costruttivo con i segretari provinciali e i parlamentari agrigentini per mantenere l’unità del centrodestra”. Firmato: Matteo Francilia, responsabile Enti locali della Lega Sicilia, e Anastasio Carrà, deputato e commissario della Lega in provincia di Agrigento.

Si sintonizza sulla stessa lunghezza d’onda “Noi Moderati”, che scrive: “Siamo stati i primi a proporre le liste unitarie per le elezioni Provinciali e un candidato presidente unitario. E non abbiamo cambiato idea. Ad Agrigento sembra che vi siano tutti i presupposti e quindi, in modo coerente, ribadiamo l’opportunità di un candidato che sia espressione e sintesi di tutta la coalizione e auspichiamo che anche nelle altre province si proceda nello stesso modo”. Firmato: Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi Moderati, e Totò Carlisi, coordinatore della provincia di Agrigento.

Nel frattempo da casa Fratelli d’Italia sarebbe trapelata l’intenzione di rinviare l’argomento dei candidati presidenti al competente tavolo regionale. A fronte di ciò maturerebbe sotto traccia anche l’ipotesi candidatura a presidente della Provincia di Agrigento di Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago dal 2016 e deputato regionale di Forza Italia.

