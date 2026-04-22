Crollo nel centro storico di Agrigento: cede parte di una palazzina abbandonata, nessun ferito

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Notte di paura nel cuore del centro storico di Agrigento, dove si è verificato il crollo parziale di un edificio disabitato da tempo. L’episodio è avvenuto tra via Alletto e via Zuppardo, in un’area sopra la più conosciuta via Garibaldi.

A cedere è stata una porzione della struttura: parte della facciata e del tetto si sono sgretolate, probabilmente a causa delle condizioni di forte degrado e della totale assenza di manutenzione. Lo stabile, già interessato in passato da altri cedimenti, risultava inutilizzato da anni.

L’allarme è stato lanciato al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme alla Protezione civile comunale, ai tecnici dell’Ufficio tecnico e agli agenti della sezione Volanti. I controlli effettuati nell’immediatezza hanno confermato che non vi erano persone all’interno dell’edificio al momento del crollo.

Per precauzione, un residente che vive nelle immediate vicinanze ha scelto autonomamente di trascorrere la notte altrove, temendo ulteriori cedimenti.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata, delimitando la zona e rimuovendo le parti pericolanti, al fine di evitare ulteriori rischi per la pubblica incolumità.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Resta però alta l’attenzione sullo stato degli immobili abbandonati nel centro storico, spesso soggetti a degrado e potenziali crolli.