Rapina ad Agrigento: assolto in Appello un favarese

Redazione
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La Corte d’Appello di Palermo, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Gaspare Lombardo, ha assolto, “per non avere commesso il fatto”, Calogero Luparello, 49 anni, di Favara, imputato, e già condannato dal Tribunale di Agrigento a 7 anni e 6 mesi di reclusione, di una rapina aggravata a danno di una tabaccheria in via Picone ad Agrigento che avrebbe commesso il 20 agosto del 2024 insieme ad un complice. Luparello è stato scarcerato. I giudici di secondo grado hanno ritenuto insufficienti e contraddittori gli indizi di colpevolezza.

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