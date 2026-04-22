Rapina ad Agrigento: assolto in Appello un favarese

La Corte d’Appello di Palermo, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Gaspare Lombardo, ha assolto, “per non avere commesso il fatto”, Calogero Luparello, 49 anni, di Favara, imputato, e già condannato dal Tribunale di Agrigento a 7 anni e 6 mesi di reclusione, di una rapina aggravata a danno di una tabaccheria in via Picone ad Agrigento che avrebbe commesso il 20 agosto del 2024 insieme ad un complice. Luparello è stato scarcerato. I giudici di secondo grado hanno ritenuto insufficienti e contraddittori gli indizi di colpevolezza.
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