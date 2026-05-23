Cooperative siciliane, un sistema da 5 miliardi: il 27 maggio a Palermo gli Stati Generali

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In Sicilia le cooperative rappresentano una vera infrastruttura economica e sociale che collega territori, servizi, lavoro e comunità. Il 27 maggio a Palermo, all’Hotel NH, si svolgeranno gli Stati Generali della Cooperazione, con la partecipazione delle imprese aderenti a Confcooperative, Legacoop, UNCI e Unicoop, per presentare una piattaforma programmatica e avviare un confronto strutturato con Regione e Governo sul futuro economico dell’Isola. La cooperazione siciliana conta 11.800 imprese, genera un fatturato complessivo vicino ai 5 miliardi di euro, coinvolge oltre 100 mila soci e impiega più di 55 mila persone in settori chiave come agricoltura, pesca, credito, servizi, welfare, cultura e innovazione. Gli Stati Generali puntano a creare una voce unica del sistema cooperativo siciliano, chiedendo alla Regione strumenti di co-programmazione, tavolo permanente e un accordo stabile con enti locali, università e sistema finanziario per rafforzare un settore strategico che ridistribuisce ricchezza, mantiene servizi e sostiene comunità in territori fragili.