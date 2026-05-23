23 Maggio 1992, quel boato che cambiò l’Italia

Condividi

Visualizzazioni 111

Il 23 maggio non è soltanto una data scolpita nella memoria italiana: è una domanda che continua a interrogarci. Cosa abbiamo fatto, davvero, dell’eredità di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta caduti nella Strage di Capaci?

Perché la mafia non vive soltanto nelle bombe, nei kalashnikov o nel tritolo sotto un’autostrada. Vive anche nel silenzio conveniente, nella corruzione tollerata, nei favori scambiati come fossero normalità, nell’indifferenza di chi pensa che certe battaglie riguardino sempre qualcun altro.

Falcone lo aveva capito prima di molti. Aveva compreso che la mafia non era invincibile, né un destino inevitabile della Sicilia o dell’Italia. Era un sistema umano, costruito da uomini, e per questo destinato a finire. Ma sapeva anche che per abbatterlo servivano coraggio, rigore e soprattutto memoria. Una memoria viva, non rituale.

Ogni anno celebriamo anniversari, cortei, minuti di silenzio. Tutto necessario. Ma il rischio più grande è trasformare il ricordo in abitudine. E l’abitudine, col tempo, anestetizza perfino il dolore. Dimenticare non significa soltanto smettere di pronunciare dei nomi. Significa svuotare quei nomi del loro significato. Significa accettare che il sacrificio di chi ha combattuto per lo Stato resti confinato nei libri di storia, mentre nel presente continuano a prosperare illegalità, clientelismo e paura.

Falcone e Paolo Borsellino non chiedevano eroi. Chiedevano cittadini. Persone capaci di riconoscere che la legalità non è una parola astratta, ma una pratica quotidiana: nel lavoro, nella politica, nella scuola, nelle scelte più piccole.

Oggi, a trentaquattro anni da Capaci, il modo più autentico per ricordare non è la retorica. È l’inquietudine. È continuare a fare domande. È pretendere verità, giustizia, trasparenza. È insegnare ai più giovani che la mafia non è folklore, ma violenza contro la libertà e contro il futuro. Le esplosioni di Capaci volevano lanciare un messaggio di paura allo Stato e ai cittadini. Ma la storia ha dimostrato anche altro: che un Paese può rialzarsi quando decide di non voltarsi dall’altra parte.

Per questo oggi non dobbiamo soltanto ricordare i morti.

Dobbiamo meritare il loro sacrificio.