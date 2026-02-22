Favara, bimba di 4 anni si allontana da casa scalza e in pigiama: ritrovata grazie a un automobilista e ai carabinieri

Condividi

Attimi di grande apprensione a Favara, dove una bambina di appena quattro anni si è allontanata da casa da sola, percorrendo diverse centinaia di metri scalza e in pigiama.

La piccola, approfittando di un momento di distrazione della madre, è riuscita ad aprire la porta di casa e a uscire, poco dopo che il padre era andato via per recarsi al lavoro. In pochi istanti si è ritrovata sola per strada, spaventata e disorientata.

Provvidenziale l’intervento di un automobilista di passaggio che, notando la bambina in evidente difficoltà, si è immediatamente fermato per soccorrerla. Dopo averla rassicurata, ha allertato il 112 e l’ha accompagnata alla Tenenza dei carabinieri di Favara.

I militari hanno accolto la piccola, prendendosi cura di lei e cercando di tranquillizzarla mentre erano in corso le ricerche da parte dei genitori, che nel frattempo si erano accorti della sua assenza e la stavano cercando con angoscia.

La vicenda si è conclusa con un lieto fine: i genitori, visibilmente scossi ma sollevati, hanno raggiunto la caserma e riabbracciato la figlioletta, riportandola a casa sana e salva.

Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che, invece, si è risolto grazie alla sensibilità di un cittadino e alla tempestività dell’intervento dei carabinieri.