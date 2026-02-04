Case di riposo agrigentine “svegliate di soprassalto”

Condividi

Operazione di controlli in alcune case di riposo da parte dei Carabinieri del Nucleo tutela lavoro di Agrigento. Sono stati denunciati a piede libero un uomo di 60 anni, titolare di una casa di riposo, per omessa sorveglianza sanitaria. Poi una donna di 35 anni, presidente del Consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale, per non avere designato il Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Poi un uomo di 50 anni, anche lui presidente del Consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale, per utilizzo di un sistema di video sorveglianza privo di autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per 85.000 euro ed ammende per 18.000 euro. Emersi inoltre quattro lavoratori in “nero” e altri sei assunti ma non regolarmente.