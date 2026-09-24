Caro gasolio, il Comitato trasportatori siciliani: “Stop camion dal 15 al 20 ottobre”

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Caro gasolio: in Sicilia si profila un altro sciopero degli autotrasportatori. Il coordinatore del Comitato dei trasportatori siciliani, Salvatore Bella, all’indomani di un incontro con il dipartimento Trasporti e l’assessore Aricò, afferma: “Abbiamo sollecitato la Regione a cercare una soluzione, un’alternativa, perché noi col gasolio a 2 euro e 40 a litro non possiamo più mettere in moto i nostri camion, non possiamo più lavorare. Quindi piuttosto ci fermeremo nei nostri piazzali, senza blocchi. Non faremo niente in attesa che la Regione trovi una soluzione. Quindi possibilmente dal 15 al 20 ottobre rimarremo fermi nei nostri piazzali”.