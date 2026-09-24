Confisca da 3 milioni di euro

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La Guardia di finanza di Trapani ha notificato la confisca di un patrimonio del valore di oltre 3 milioni di euro riconducibile a un imprenditore ritenuto socialmente pericoloso e ai suoi familiari. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Trapani su proposta della Procura di Marsala, riguarda beni già sequestrati tra marzo e dicembre 2025 e situati tra Marsala, Salemi e Santa Ninfa. Secondo gli accertamenti, l’uomo sarebbe stato indiziato di vivere abitualmente dei proventi di attività delittuose e di truffe aggravate per ottenere erogazioni pubbliche legate alla politica agricola comune. Le indagini avrebbero inoltre evidenziato una forte sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto. La confisca comprende 24 immobili, terreni, imprese e quote societarie, attrezzature per la produzione e lo stoccaggio del vino, macchine agricole, automezzi e polizze di pegno. Il provvedimento non è definitivo ed è impugnabile.