Tentato suicidio in carcere, due agenti salvano un giovane detenuto

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Momenti di grande apprensione nella notte all’interno della casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, dove un giovane detenuto ha tentato di togliersi la vita nella propria cella.

L’allarme è scattato quando un agente della Polizia penitenziaria si è accorto di quanto stava accadendo ed è immediatamente intervenuto. Poco dopo è arrivato un secondo collega. I due poliziotti sono riusciti a prestare i primi soccorsi e uno di loro ha effettuato le manovre di rianimazione fino all’arrivo del personale sanitario.

Il giovane è stato successivamente trasferito in ospedale. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

A rendere noto l’episodio è Salvatore Gallo Cassarino, delegato regionale del Sappe, che ha espresso il proprio apprezzamento per la tempestività e la professionalità dimostrate dai due agenti.

Secondo quanto riferito dal sindacalista, al momento dell’emergenza il primo poliziotto si trovava a dover sorvegliare da solo quattro sezioni, distribuite su due piani, con oltre 180 detenuti.

“È stata una situazione drammatica affrontata con lucidità e sangue freddo”, sottolinea Gallo Cassarino, che ha rivolto ai due agenti il ringraziamento del Sappe per un intervento che, secondo il sindacato, ha consentito di salvare la vita al giovane detenuto.