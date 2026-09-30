Carmelo Pace eletto segretario nazionale della DC

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Carmelo Pace è il nuovo segretario nazionale della Democrazia Cristiana. L’elezione è avvenuta a Roma al termine del Consiglio nazionale convocato dal presidente Renato Grassi, in un momento segnato da tensioni e divisioni interne al partito.

Il nuovo segretario ha indicato come priorità il rilancio della Democrazia cristiana in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, puntando soprattutto sull’unità e sul radicamento territoriale.

«Da oggi dobbiamo voltare pagina – ha dichiarato Pace –. È il momento di rimettere al centro il Partito, la sua identità, i suoi valori e soprattutto la capacità di parlare ai cittadini».

Un messaggio rivolto anche alle diverse anime del partito: «Le divisioni e le contrapposizioni interne non possono diventare un ostacolo al nostro progetto politico. Il confronto deve trasformarsi in partecipazione e capacità di costruire insieme».

Pace ha quindi aperto al dialogo con dirigenti, consiglieri nazionali, iscritti e militanti, ribadendo che nessuno dovrà sentirsi escluso. L’obiettivo dichiarato è arrivare alle prossime scadenze elettorali con una Democrazia cristiana «organizzata, unita nella proposta politica e radicata sul territorio».

L’elezione di Pace arriva dunque con un messaggio preciso: archiviare le contrapposizioni interne e provare a ricostruire una comunità politica più compatta e riconoscibile.