Busta con cartuccia a salve a un cuoco: intimidazione a Torre Salsa, indagini dei carabinieri

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Un cuoco di 43 anni, originario del Palermitano e incensurato, ha ricevuto una busta regolarmente affrancata con all’interno una cartuccia a salve. Il plico è stato recapitato nella struttura ricettiva di Torre Salsa, a Siculiana, dove l’uomo lavora.

Quando ha aperto la busta e si è accorto della presenza del proiettile, il 43enne si è rivolto immediatamente ai carabinieri, consegnando il materiale e formalizzando una denuncia.

I militari hanno sequestrato la busta e la cartuccia e hanno avviato gli accertamenti per cercare di individuare il mittente e comprendere il motivo del gesto. Saranno analizzati il plico e gli eventuali elementi utili a ricostruire il percorso della spedizione.

Sul caso viene mantenuto il massimo riserbo. Gli investigatori stanno lavorando per capire se si sia trattato di una vera e propria intimidazione, di un avvertimento legato all’attività professionale dell’uomo o di un gesto riconducibile ad altre motivazioni.

L’inchiesta è nelle fasi iniziali e ogni ipotesi resta al momento aperta.