Licata, malore in mare, poliziotto salva una donna trascinata dalla corrente

Apprensione sulla spiaggia di Mollarella a Licata, dove una donna di 50 anni ha rischiato di annegare dopo essere stata preda di un malore in mare. A intervenire è stato un poliziotto libero dal servizio, presente sul posto con la famiglia, che si è tuffato in acqua e ha raggiunto la donna ormai in balia della corrente. Con l’aiuto di alcuni bagnanti è riuscito a riportarla a riva, dove la cinquantenne ha ripreso conoscenza. Le sue condizioni sono poi emerse rassicuranti e non è stato necessario il ricovero in ospedale.
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