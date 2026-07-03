Auto precipita in una scarpata a Naro: due sorelle in gravi condizioni

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Momenti di grande apprensione nel pomeriggio a Naro, dove una Fiat 600 è finita fuori strada precipitando in una scarpata lungo via Giacomo Matteotti. Nell’incidente sono rimaste gravemente ferite due sorelle che si trovavano a bordo dell’utilitaria.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane che era al volante avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento. L’auto è uscita dalla carreggiata terminando la sua corsa nella scarpata sottostante.

Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Licata. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in Piazza Roma, per consentire il rapido trasferimento delle due ferite in ospedale.

Le condizioni delle due giovani vengono giudicate gravi. Le forze dell’ordine stanno effettuando tutti i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.