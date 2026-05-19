Agrigento una “panchina rossa” per Antonella Alfano

Condividi

Visualizzazioni 186

Il femminicidio di Antonella Alfano: domani ad Agrigento sarà inaugurata una “panchina rossa” in memoria della donna uccisa nel 2011.

Ad Agrigento domani mercoledì 20 maggio in piazza Cavour alle ore 10:30, su iniziativa del sindaco Franco Miccichè, sarà inaugurata una “panchina rossa” in memoria di Antonella Alfano, la donna agrigentina di 34 anni uccisa il 5 febbraio del 2011 dal compagno, l’ex carabiniere Salvatore Rotolo. Il 14 gennaio del 2015 la Cassazione ha reso definitiva la sentenza di condanna di Rotolo, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, a 16 anni di reclusione, inflitta in abbreviato con lo sconto di un terzo della pena, per omicidio e distruzione di cadavere. Ha beneficiato della liberazione anticipata per la buona condotta mantenuta in carcere. Nel corso della detenzione si è laureato in ingegneria. Antonella Alfano fu scoperta morta carbonizzata all’interno della sua Fiat 600. Rotolo, al culmine di una lite, ha ucciso la donna e poi ha simulato un incidente stradale lanciando giù da una scarpata, in via Papa Luciani, l’automobile di lei, e poi appiccando il fuoco alla stessa automobile.

Nel giugno del 2023, una borsa di studio, di 800 euro all’anno, che sono aumentati durante la frequenza della scuola superiore, è stata assegnata dal ministero dell’Interno su richiesta del legale della famiglia, l’avvocato Simona Fulco, alla figlia, oggi di 16 anni, di Antonella Alfano, perché orfana a causa di crimini domestici. La ragazzina dal maggio del 2022 non ha più il cognome del padre, al quale nel dicembre 2016 è stata revocata la patria potestà, già sospesa nell’ottobre del 2011 dal Tribunale per i minori.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)